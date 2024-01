Modelon AB Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Modelon-Aktie erfährt gemäß der technischen Analyse derzeit eine negative Einschätzung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 12,84 SEK, was einem Abweichung von -22,9 Prozent zum letzten Schlusskurs von 9,9 SEK entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,46 SEK) liegt mit einer Abweichung von -5,35 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Modelon-Aktie liegt bei 51,85, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 50,48 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Modelon-Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussion um die Aktie werden daher als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren. Ebenso wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.