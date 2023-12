Modelon AB Aktie: Interessante Aussichten?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Modelon in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie weiterhin als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,55) deutet auf eine neutrale Lage hin. Insgesamt ergibt sich also nach dem RSI eine "Neutral"-Bewertung für Modelon.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine klaren positiven oder negativen Ausschläge und löst daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" aus. Die technische Analyse auf Basis trendfolgender Indikatoren ergibt auch keine positiven Werte, da sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie negativ bewertet werden. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 13,16 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 9,95 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Schlusskurs von 10,9 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt eine negative Abweichung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Modelon daher auf Basis der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.