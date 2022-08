Die Modellreihe B1: Ein weiterer Meilenstein für robuste Telefone mit großem Akku

Hongkong (ots/PRNewswire) -Vor kurzem hat die bekannte Fashion-Phone-Marke IIIF150 die Nachfolger ihres robusten Smartphones B2021 vorgestellt – die Modelle B1 und B1 Pro.Buntes DesignWie der Rest der IIIF150-Familie setzen die Geräte der Modellreihe B1 deren Designsprache fort. Die achteckige Designsprache ist immer präsent, von der Kontur des Gehäuses über die Kontur des Kamerabereichs bis hin zur Kontur um den Blitz. Außerdem kommen mit der IIIF150-Produktreihe zwei neue Tarnfarben auf den Markt.FHD+ BildschirmDie Modellreihe B1 ist mit einem 6,5-Zoll-Bildschirm (1080p) mit einer Pixeldichte von 350 ppi ausgestattet. Im Vergleich zu Produkten in der gleichen Preisklasse, die noch HD verwenden, ist der Bildschirm der B1-Reihe klarer, schärfer und kann die Bildschirminhalte bei Sonnenlicht deutlicher darstellen.Zusätzlich verfügt der Kamerabereich der Modellreihe B1 über einen 1,0-Zoll-Sekundärbildschirm. Dieser ist in der Lage, die notwendigen Informationen wie Akku/Uhrzeit/Datum auch dann anzuzeigen, wenn das Telefon in einem extremen Zustand ist, z. B. bei niedrigem Akkustand.10.000-mAh-AkkuDie Modellreihe B1 ist mit einem erstaunlich großen 10.000-mAh-Akku ausgestattet, mit einer offiziellen Standby-Zeit von bis zu 1.200 Stunden und bis zu 3 Tagen bei intensiver täglicher Nutzung.Tag&Nacht-KamerasystemDas B1 Pro verfügt über eine 48-MP-Weitwinkelkamera mit guter Tageslichtaufnahme, die den Anforderungen der Alltagsfotografie problemlos gerecht wird.Außerdem verfügt es über eine 20-MP-IR-Nachtsichtkamera von Sony, die bei extremen Nachtbedingungen in einer Entfernung von 20 m automatisch fokussieren und aufnehmen kann.Außerdem sind eine 2-MP-Makrokamera und eine 8-MP-Frontkamera vorhanden.*Im Vergleich zum B1 Pro wurde die Weitwinkelkamera beim B1 durch eine 20-MP-Kamera ersetzt, die keine Nachtsichtkamera unterstützt.Weitere SpezifikationenDie Modellreihe B1 verwendet einen MT6765-Chip und 6 GB + 128 GB Speicher, die für den täglichen Gebrauch im Freien geeignet sind.Die Schutzstandards IP68, IP69K und STD-810G werden unterstützt. Die Geräte können 24 Stunden lang sicher in einer Wassertiefe von 1 m betrieben werden und überstehen problemlos den Sturz aus einer Höhe von 1,5 m.PreisAliExpress offizieller Aktionspreis: Modellreihe B1 (http://s.click.aliexpress.com/e/_oCJm71L) (B1 Pro 159 $, B1 109 $)AliExpress Store: iiif150.aliexpress.comIIIF150Die Marke IIIF150 wird häufig für den extremen Einsatz im Freien verwendet. Die Geräte sind wasserdicht und stoßfest und bieten ein hohes Maß an Staub- und Wasserfestigkeit.Sie stürzen sich gemeinsam mit ihren Nutzern in das tägliche Abenteuer und sind auf ideale Tragbarkeit und hohe Haltbarkeit ausgelegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.iiif150.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1876592/IIIF150_B1_Series.jpgPressekontakt:official@iiif150.comOriginal-Content von: IIIF150, übermittelt durch news aktuell