Model N-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie von Model N wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daher ergibt sich für die langfristige Einstufung eine positive Einschätzung. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Model N. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Model N liegt bei 42 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 55,44 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 27,02 USD. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten wird die Gesamteinschätzung für die Aktie von Model N als "Gut" bewertet.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI für Model N in den letzten 7 Tagen beträgt 49,14 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 38,53 Punkten, was Model N eine weitere "Neutral"-Bewertung einbringt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Model N besonders positiv diskutiert, mit neun Tagen, die vor allem von positiven Themen geprägt waren. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Model N insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Model N im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,43 Prozent erzielt, was 39,82 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,12 Prozent, wobei Model N aktuell 41,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.