Model N Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Dividendenrendite von Model N beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Model N um 29,3 Prozent darunter. Die "Software"-Branche erzielt eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 915,07 Prozent, während Model N bei 944,37 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Model N in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, ohne klare positive oder negative Trends, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Model N-Aktie bei 27,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,42 USD liegt, was einer Abweichung von -7,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 26,34 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Model N auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.