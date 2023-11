Model N Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Sentiment und Buzz: Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Model N gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Model N daher ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Model N. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,53 Punkten, was darauf hinweist, dass Model N weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Model N weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 52,44). Auch für den RSI25 erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Model N von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit dieser Aktie befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung eine Einstufung von "Gut" ermöglicht. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Model N 3-mal mit "Gut", 2-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie also von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Model N. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 81,82 Prozent und ein mittleres Kursziel von 42 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.