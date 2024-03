Model N Aktie: Jubelschreie!

Das Anleger-Sentiment bezüglich des Aktienmarktes von Model N wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral diskutiert. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt 12 Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger jedoch vor allem positiv gestimmt, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Model N wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Model N langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 40,75 USD, was einer Erwartung von 54,94 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von Model N beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhalten sie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält das Unternehmen daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".