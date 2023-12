Model N Aktie: Jetzt wird es spannend!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Model N-Aktie bei 28,86 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 26,93 USD, was einen Unterschied von -6,69 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Dieser liegt aktuell bei 24,18 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+11,37 Prozent) liegt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse. Insgesamt erhält Model N für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Model N mit einer Rendite von -31,43 Prozent eine Abweichung von mehr als 39 Prozent auf. Die "Software"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,76 Prozent, wobei Model N mit 39,19 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Model N liegt der RSI7 aktuell bei 28,24 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 34,93, was darauf hindeutet, dass Model N weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Model N-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Model N im Vergleich zur Branche Software eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.