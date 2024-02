Model N Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Aktie von Model N erhält gemäß der Dividendenpolitik eine negative Bewertung von unseren Analysten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -2,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Model N-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 27,91 USD, während der Aktienkurs bei 25,77 USD liegt, was einer Abweichung von -7,67 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 26,37 USD, was einer Abweichung von -2,28 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Model N-Aktie eine Rendite von -18,28 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite mit -3,46 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Model N-Aktie liegt bei 58,86 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 55,21 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.