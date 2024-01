Model N Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Model N-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 28,86 USD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie mit 26,93 USD, was einem Unterschied von -6,69 Prozent entspricht, und erhielt daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 24,18 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+11,37 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Model N eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Model N-Aktie schwach sind, was zu einer "Schlecht"- und "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Aus Sicht der Analysten ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da die Mehrheit der Empfehlungen positiv ist und das durchschnittliche Kursziel bei 42 USD liegt, was auf ein Potenzial von 55,96 Prozent hinweist.

Insgesamt wird die Model N-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und der Analysteneinschätzungen mit einem "Gut" bewertet.