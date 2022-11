Modehaus Gucci trennt sich von Chefdesigner Alessandro Michele

ROM (dpa-AFX) - Das Luxus-Modehaus Gucci hat sich von Kreativdirektor Alessandro Michele getrennt. Das teilte der französische Modekonzern Kering , dem Gucci gehört, am Mittwochabend mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Der 49 Jahre alte Römer sprach in der Mitteilung von "unterschiedlichen Vorstellungen". Das Fachmagazin "Women's Wear Daily" hatte zuvor berichtet, dass Michele und Kering-Chef François-Henri Pinault unterschiedliche Auffassungen über die kreative Zukunft von Gucci hatten. Michele war seit Januar 2015 Chefdesigner bei Gucci. In den fast acht Jahren seitdem habe er einen zentralen Teil dazu beigetragen, die Marke weiterzuentwickeln "mit seiner wegweisenden Kreativität, während er dem renommierten Kodex des Hauses treu blieb", hieß es in der Mitteilung. Wer Michele nachfolgt, war zunächst noch offen. Gucci hatte zuletzt vor allem Probleme in China. Das Wachstum der Marke hinkte hinter demjenigen anderer Luxusmarken wie Hermes oder Louis Vitton hinterher./msw/DP/zb

