Modehändler Deerberg: Firmenzentrale und Logistikzentrum unter dem Hammer

Hanstedt/ Niklasdorf (ots) -Nach der Insolvenz des norddeutschen Modehändlers Deerberg kommen nun Firmenzentrale und Logistikzentrum unter den Hammer. Über 2.600 Positionen werden versteigert.Deerberg galt über 20 Jahre lang als Vorzeigeunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie, vor einigen Monaten musste der niedersächsische Modehändler jedoch Insolvenz anmelden. Als Grund nannte Deerberg unter anderem die generelle Konsumzurückhaltung, die zuletzt auch anderen Versandhändlern zu schaffen machte.Von der Umkleidekabine bis zum Fuhrpark – Zuschläge ab 15. November 2023Nun werden über 2.600 Positionen aus der Insolvenzmasse des Unternehmens versteigert, darunter die gesamte Ausstattung der Firmenzentrale in Hanstedt sowie des Logistikzentrums in Lüneburg. Unter den Hammer kommen Möbel, Ladenbau und Büroausstattung, originelle Deko-Objekte, riesige Regalanlagen, professionelle Fotografie-Ausrüstung, aber auch Werkzeug sowie der Fuhrpark des Modehändlers. Und selbst übrig gebliebene Reinigungsmittel oder Mülleimer werden versteigert.Die Zuschläge für den Standort Lüneburg erfolgen bereits am 15. November 2023 ab 10:00 Uhr, jene für den Standort Hanstedt am 29. November 2023 ab 10:00 Uhr. Die Versteigerungen werden vom Auktionshaus Aurena durchgeführt, mitgeboten werden kann ab sofort auf aurena.at.Raritäten wie Oldtimer und umgebaute EisenbahnwaggonsUnter den Exponaten finden sich einige Raritäten, etwa ein Oldtimer Volvo P210 sowie mehrere umgebaute Eisenbahnwaggons, wo für die Kinder der einstigen Deerberg-Mitarbeiter Sommerbetreuung angeboten wurde. Und wer sich ein persönliches Erinnerungsstück nach Hause holen möchte, wird bei verschiedenen Werbetafeln und Ladenbauelementen mit Deerberg-Logo fündig.Mitgeboten werden kann über die Auktionsplattform aurena.at, nach Registrierung kann jeder – ob Privatperson oder Firma – mitsteigern. Dort finden sich auch die Details zu den genauen Auktionsstandorten, Zuschlags-, Besichtigungs- und Abholterminen.zur Auktion Deerberg GmbH (https://www.aurena.at/auktionen/Deutschland)