Mod. Times M B Sk 2,5, tut es schon wieder!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Modern Times Mtg hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Des Weiteren wurden überwiegend negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Tatsachen schätzen wir die Anleger-Stimmung als "Schlecht" ein.

Ein Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI der Modern Times Mtg bei 52,17, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, signalisiert eine neutrale Bewertung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine positive Bewertung. Der GD200 des Wertes beträgt 75,62 SEK, während der Kurs der Aktie bei 85,5 SEK liegt, was einer Abweichung von +13,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage resultiert in einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Modern Times Mtg. Die Anzahl der Beiträge zu dem Unternehmen liegt im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des geringen Interesses der Anleger.

Aufgrund der genannten Fakten lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung und das Sentiment in den sozialen Medien eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Modern Times Mtg ergibt.