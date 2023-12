Mod. Times M B Sk 2,5 Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Modern Times Mtg-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 75,41 SEK liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 86 SEK einen Abstand von +14,04 Prozent aufgebaut hat und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 84,21 SEK erreicht, was einer Differenz von +2,13 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Modern Times Mtg zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Modern Times Mtg-Aktie liegt bei 47,83, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 54,35 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Insgesamt lässt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment auf eine neutrale bis leicht positive Entwicklung der Modern Times Mtg-Aktie schließen.