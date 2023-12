Mod. Times M B Sk 2,5 Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Modern Times Mtg-Aktie ergab die Bewertung des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso wurde der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis untersucht, der mit einem Wert von 51,79 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigte zuletzt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien bezüglich der Modern Times Mtg-Aktie. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der aktuelle Kurs der Modern Times Mtg-Aktie mit 87,5 SEK eine Entfernung von +15,96 Prozent vom GD200 (75,46 SEK) aufweist, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 84,75 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Modern Times Mtg-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Kommunikation über Modern Times Mtg in den Social Media zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Allerdings gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit und Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Sentiment und Buzz-Analyse führte.

Insgesamt ergibt sich damit eine gemischte Bewertung für die Modern Times Mtg-Aktie, wobei die technische Analyse ein positives Bild zeichnet, während das Anleger-Sentiment eher negativ ausfällt.

