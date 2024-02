Mochida Pharmaceutical Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Mochida Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3329,25 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 3070 JPY, was einem Unterschied von -7,79 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 3294,9 JPY über dem letzten Schlusskurs (-6,83 Prozent), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Zusammenfassend erhält die Mochida Pharmaceutical-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer positive Signale, während überwiegend neutral diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes und der Diskussionsintensität im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Mochida Pharmaceutical. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mochida Pharmaceutical-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen als "überkauft" eingestuft wird. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine eher negative Einschätzung für die Mochida Pharmaceutical-Aktie.