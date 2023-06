Mobotix-Anleger machen nicht mehr mit!

Mobotix, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Geräte und Instrumente", notiert aktuell (Stand 00:34 Uhr) mit 2.42 EUR sehr stark im Plus (+7.44 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Die Aussichten für Mobotix haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mobotix verläuft aktuell bei 3,25 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 2,42 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -25,54 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,91 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Mobotix-Aktie der aktuellen Differenz von -16,84 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Dividende: Mobotix hat mit einer Dividendenrendite von 1,15 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (16.48%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt -15,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Mobotix-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Mobotix erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -39,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 13,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -52,33 Prozent im Branchenvergleich für Mobotix bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,1 Prozent im letzten Jahr. Mobotix lag 60,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.