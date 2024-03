Mobotix Aktie: Das war abzusehen!

Die Elektronikfirma Mobotix schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,13 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Um die aktuelle Marktsituation zu bewerten, verwenden wir den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI von Mobotix liegt bei 48,48 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 beträgt 51,55 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 1,19 EUR eine Distanz von -48,48 Prozent zum GD200 (2,31 EUR), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,36 EUR, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird Mobotix als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen.

Zusammenfassend erhält Mobotix in den verschiedenen Analysen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.