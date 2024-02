Mobotix Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung über den gesamten analysierten Zeitraum. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mobotix diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Mobotix festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, wodurch Mobotix auf dieser Ebene ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Mobotix im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten (3,13 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % auf. Die Differenz beträgt somit 3,13 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Mobotix derzeit bei 2,5 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,24 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -50,4 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1,7 EUR, was einer Abweichung von -27,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Aufgrund dessen wird die Gesamtnote für Mobotix daher als "Schlecht" eingestuft.