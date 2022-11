Mobotix Aktie: Ist das wirklich wahr?

Per 12.11.2022, 01:00 Uhr wird für die Aktie Mobotix am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 3 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Geräte und Instrumente".

Unser Analystenteam hat Mobotix auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Mobotix. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Mobotix daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Mobotix von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,83. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Mobotix zahlt die Börse 12,83 Euro. Dies sind 65 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36,37. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Mobotix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 3,95 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (2,89 EUR) deutlich darunter (Unterschied -26,84 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (3,28 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,89 Prozent), somit erhält die Mobotix-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die Mobotix-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.