Mobotix Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Mobotix hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt nur um -6,06 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Mobotix in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -33,19 Prozent aufweist. Der gesamte "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,55 Prozent, wobei Mobotix 41,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mobotix aktuell bei 2,42 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 1,2 EUR aus dem Handel ging, hat sich ein Abstand von -50,41 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Mobotix-Aktie mit einer Differenz von -21,57 Prozent unter dem Niveau von 1,53 EUR, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Auf fundamentaler Ebene gilt die Aktie von Mobotix nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 12,83 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 53,3 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Mobotix im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,12 Prozentpunkte weniger ist als die im Durchschnitt üblichen 3,12 %. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.