Mobotix Aktie: Bloß aufpassen!

Die Mobotix-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,72 EUR aufgewiesen. Der aktuelle Schlusskurs von 1,71 EUR weicht somit um -37,13 Prozent davon ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,99 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Mobotix-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,25 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien durchschnittlich um -1,36 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,89 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,96 Prozent, und Mobotix lag 47,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mobotix-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.