Mobotix Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Mobotix: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Mobotix beträgt derzeit 0 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,02 % wird dadurch eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende ermittelt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mobotix beträgt 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 75 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Mobotix eine Performance von -71,89 %, was eine Unterperformance von -71,91 % im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Mobotix um 83,81 % unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich bei Mobotix eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung im Bereich Sentiment und Buzz.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass Mobotix in Bezug auf die Dividendenrendite und die Aktienperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als unterdurchschnittlich bewertet wird. Aus fundamentaler Sicht hingegen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Die Kommunikation im Internet führt zu einer "Neutral"-Bewertung.