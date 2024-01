Mobivity Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "RMG Acquisition Corp III":

Die Mobivity-Aktie hat in den letzten Wochen eine neutrale Bewertung erhalten, sowohl in Bezug auf die Stimmungsänderung der Anleger als auch auf die Diskussionsintensität. Die 200-Tage-Linie der Aktie verläuft bei 0,72 USD, was zu einer schlechten Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,36 USD liegt, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein schlechtes Signal, da der GD50 derzeit bei 0,41 USD liegt, was einer Differenz von -12,2 Prozent entspricht. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Mobivity-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Mobivity geführt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer guten Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Somit erhält die Mobivity-Aktie insgesamt eine gute Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.