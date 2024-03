Mobivity Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mobivity. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Mobivity derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 62,5 und somit auch einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25. Insgesamt wird Mobivity daher als "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Mobivity derzeit bei 0,56 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,35 USD lag und somit einen Abstand von -37,5 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,37 USD liegt, zeigt sich ein Abstand von -5,41 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet das Fazit auf Basis beider Zeiträume "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Mobivity. In den letzten beiden Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen geäußert, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, als weicher Faktor bei der Aktienbewertung, zeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mobivity daher insgesamt als "Neutral"-Wert angesehen.