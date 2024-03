Mobimo Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Mobimo wird anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 252,81 CHF, was einer Kurssteigerung von +6,4 Prozent im Vergleich zu diesem Trendsignal entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 260,83 CHF. Dies bedeutet eine Abweichung von +3,13 Prozent und klassifiziert die Aktie als "Neutral". Insgesamt erhält sie daher das Rating "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren in den Diskussionen zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für die Mobimo eine Ausprägung von 10 auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,58, was einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mobimo festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen konnte in den sozialen Medien beobachtet werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Zusammengefasst erhält Mobimo daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

