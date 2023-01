Mobilize Financial Services für Kundenzufriedenheit ausgezeichnet

Neuss (ots) -Mobilize Financial Services ist ganz vorne in Sachen Kundenzufriedenheit: In der Studie "Deutsche Champions 2023" rangiert die Automobilbank für die Fahrzeugmarken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an der Spitze der Autobanken in Deutschland.Die Rating- und Rankingagentur ServiceValue hatte für die Studie im Auftrag der Tageszeitung "Die Welt" Serviceleistungen, Produkt- und Leistungsqualität, Preisgestaltung, Markenkommunikation sowie Angebote von stationären und onlinebasierten "Kunden-Erlebnissen" untersucht.Über Mobilize Financial Services | RCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandMobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.Die Automobilbank bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist die Automobilbank auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.rcibanque.de | www.renaultfs.de | www.nissanfs.de | www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, übermittelt durch news aktuell