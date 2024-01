Mobilityone im Check!

Die technische Analyse von Mobilityone-Aktien zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 5,74 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,75 GBP liegt, was einer Abweichung von +17,6 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 6,85 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-1,46 Prozent). Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Mobilityone auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Mobilityone festgestellt, weshalb die Aktie langfristig eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Auch die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Die Kommentare und Themen rund um Mobilityone waren hauptsächlich neutral, weshalb die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das KGV aktuell bei 246,7 liegt und damit 130 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 107 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.