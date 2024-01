Mobilityone Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Dividendenrendite von Mobilityone liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine Dividendenrendite von 13,11 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -13,11 Prozent zur Mobilityone-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Mobilityone ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mobilityone liegt mit einem Wert von 246,7 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 131 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 106. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Mobilityone in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Mobilityone daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating.