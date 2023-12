Mobilityone Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie von Mobilityone zeigt an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 50. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mobilityone wird als "Neutral" bewertet, da zuletzt ausschließlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Mobilityone durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Mobilityone im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,93 Prozent erzielt, was 33 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" liegt die Aktie von Mobilityone aktuell 32,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.