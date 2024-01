Mobilezone Aktie: Was ist hier nur passiert?

Derzeit wird Mobilezone als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11 liegt. Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" ist der Wert bei Mobilezone 71 Prozent niedriger als der Durchschnittswert von 40. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Mobilezone einen Wert von 42,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 41,48 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mobilezone höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im "Spezialität Einzelhandel". Der Unterschied beträgt 3,15 Prozentpunkte (6,73 % gegenüber 3,58 %), weshalb die Dividendenpolitik als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat die Aktie von Mobilezone in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,48 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -4,49 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Mobilezone 8,65 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Mobilezone ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.