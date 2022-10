Mobileye-Aktie: Ist der anstehende IPO zu diesem Aktienpreis ein klarer Kauf?

Der Milliardenmarkt autonomes Fahren und Robotaxis war Investoren bisher nur indirekt zugänglich. Der Elektroautohersteller Tesla (WKN: A1CX3T) und der Tech-Konzern Alphabet (WKN: A14Y6F, A14Y6H) besitzen zwar Vorreiterrollen bei der Entwicklung selbstfahrender Autos, doch das eigentliche Brot-und-Butter-Geschäft dieser Unternehmen ist ein anderes. Nun kommen Anleger doch noch in den Genuss eines Pure-Plays: Nämlich über den IPO der Mobileye-Aktie.

Seit Kurzem ist bekannt, dass die Mobileye-Aktie zu Preisen zwischen 18 und 20 US-Dollar an die Erstinvestoren ausgegeben werden wird, wodurch das Unternehmen auf eine Bewertung von um die 16 Mrd. US-Dollar kommen würde. Das ist deutlich weniger als die 50 Mrd. US-Dollar, die noch vor einem halben Jahr im Raum standen. Mutterkonzern Intel (WKN: 855681) hat es offenbar eilig, an Cash aus dem Mobileye-IPO zu kommen.

Schon länger freue ich mich auf den Mobileye-IPO, da es sich hier einfach um ein wahnsinnig spannendes Unternehmen handelt. Aber ist die Mobileye-Aktie zu diesem Preis ein attraktiver Kauf für Investoren, die in den milliardenstarken Wachstumsmarkt autonomes Fahren investieren wollen?

Wie Mobileye das autonome Fahren lösen will

Das israelische Unternehmen setzt auf Daten-Power, um das autonome Fahren zu lösen. Mehr als 23 Mio. Videoclips hat das Unternehmen angesammelt, in denen mithilfe automatisierter Algorithmen Spuren, Hindernisse, Verkehrsteilnehmer und vieles mehr annotiert werden. Der Datenschatz kommt dann beim Training künstlicher Intelligenz zum Einsatz.

Der Ansatz ist mit dem von Tesla vergleichbar. Allerdings setzt Mobileye nicht nur auf Kameras, sondern zusätzlich auf weitere Sensoren wie Lidar und Radar. Mittelfristig möchte das Unternehmen einen neuartigen Radarsensor entwickeln, der die teuren Lidar-Maschinen ablösen soll. Anders als Tesla arbeitet Mobileye außerdem daran, eine detaillierte digitale Karte des Straßennetzes in allen wichtigen Regionen aufzubauen.

Noch Ende dieses Jahres oder Anfang 2023 möchte das Unternehmen auf Basis dieser Technologien einen Robotaxi-Testservice in München starten. Doch das vollautonome Fahren ist derzeit noch Zukunftsmusik. Aktuell stammen die Umsätze von Mobileye aus dem Verkauf von Hardware und Software für Fahrassistenzsysteme an Autohersteller.

Mobileye-Aktie: Die nackten Zahlen

Das noch immer von seinem Mitgründer Amnon Shashua geführte Unternehmen hat Partnerschaften mit mehr als 50 Autoherstellern geschlossen, an die es bereits mehr als 117 Mio. solcher EyeQ-Systeme ausgeliefert hat. Allein im ersten Halbjahr 2022 kamen knapp 16 Mio. hinzu.

Unter Intels Führung hat sich der Umsatz von Mobileye seit 2017 auf zuletzt knapp 1,4 Mrd. US-Dollar vervierfacht. Auch im ersten Halbjahr 2022 setzte sich das Umsatzwachstum mit einem Plus von 21 % fort. In der Gewinn- und Verlustrechnung finden wir hohe Abschreibungen auf die immateriellen Vermögenswerte des Unternehmens, weshalb es bisher noch keine Gewinne schreibt. Doch die Margen bewegen sich in die richtige Richtung und der Freie Cashflow war im letzten Geschäftsjahr mit 456 Mio. US-Dollar stark positiv.

Ist der Mobileye-IPO ein Kauf?

Mobileye selbst erwartet ein dramatisches Wachstum seines adressierbaren Marktes von aktuell 16 Mrd. US-Dollar auf 480 Mrd. US-Dollar im Jahr 2030. Das wäre eine Verdreißigfachung. Und Mobileye ist vermutlich von allen Robotaxi-Aspiranten mit am besten positioniert, um ein Stück vom Markt abzugreifen.

Fest steht: Sofern dem Unternehmen dieses Kunststück gelingt, ist die angestrebte Marktkapitalisierung von 16 Mrd. US-Dollar sträflich billig. Aber Erfolg ist nicht garantiert. Ob die Mobileye-Aktie auch in dein Portfolio passt, musst du letztlich entscheiden. Einige Informationen hast du nun an der Hand.

