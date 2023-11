Mobiles Breitband, das wirklich verbindet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -– China Unicom und Huawei machen eine Exkursion in die Steppen der Inneren MongoleiDie Präfekturstadt Chifeng in der Inneren Mongolei, einer der fünf autonomen Regionen Chinas, ist bekannt für ihre unendlich weiten Grasebenen, die sich windenden Flüsse und die über das Grasland verstreuten Jurten. So idyllisch diese ländlichen Gebiete auch sein mögen, sie sind dennoch nicht isoliert, denn sie verfügen über eine hervorragende Netzanbindung. Wo Menschen leben, gibt es guten Empfang, Nutztiere können sich dank GPS-Trackern frei bewegen und Viehhirten können ihr Nomadenleben genießen, während sie stets mit der Außenwelt in Verbindung bleiben.Beharrlichkeit bedeutet ExzellenzIm August erregte der malerische Waldnationalpark in der Region dank der Online-Auftritte eines mongolischen Performance-Teams landesweite Aufmerksamkeit. „Alles ist einfach nur atemberaubend. Die Darsteller. Die Landschaft. Die Musik. Die Kostüme." Die Zuschauer waren sehr beeindruckt von dem, was sie während der Livestreams sahen. „Wir streamen oft live, aber unsere Auftritte würden ohne das richtige Netzwerk nicht so reibungslos ablaufen. Wir benutzen die SIM-Karten von China Unicom, die uns mehr als genug Datenvolumen zur Verfügung stellen", sagte ein Künstler, der die traditionelle mongolische Pferdekopfgeige spielte.China Unicom Inner Mongolia ist weithin für seine hervorragende Netzqualität bekannt. In Zusammenarbeit mit Huawei und anderen Partnern wurde das Unternehmen im Rahmen der nationalen Bewertung der Mobilfunknetzqualität an wichtigen Standorten im Jahr 2022 mit dem selten verliehenen Titel „Excellent Operator" ausgezeichnet.Die Innere Mongolei liegt an der Nordgrenze Chinas und erstreckt sich über eine Länge von rund 2.400 Kilometern von Ost nach West. Vielfältige Landformen, eine dünne Besiedlung und ein unzureichendes Verkehrsnetz erschweren den Aufbau und die Instandhaltung von Kommunikationsnetzen in der Region.Der stellvertretende Generaldirektor erläuterte, dass China Unicom sowohl Makro- als auch Mikro-Basisstationen einsetzt, die das 900-MHz-Spektrum effektiv nutzen können, um möglichst viele dünn besiedelte Gebiete zu versorgen. Das Unternehmen nutzte auch Richtantennen, um der Signalabschwächung in Hochgeschwindigkeit-Mobilitätsszenarien entgegenzuwirken, und legte großen Wert auf die Netzoptimierung.Das Nutzererlebnis hat für sie oberste Priorität.Abgelegen, aber vernetzt„Die Ebenen sind weit vom Rest der Welt entfernt, aber die Menschen sind es nicht. Wir können ganz einfach Dinge per Handy kaufen und verkaufen. China Unicom hat unser Leben verändert. Wir sind jetzt mit der Welt verbunden", sagt die Inhaberin einer Familienfarm.Durch den Aufbau von Low-Band-Netzen im 900 MHz-Bereich konnte China Unicom schnell eine umfassende Breitbandabdeckung der ländlichen Gebiete erreichen. Der Betreiber hat eine Abdeckung von 98,5 % der Verwaltungsdörfer erreicht, die 2018 bei nur 53 % lag.Der einfache Zugang zu zuverlässigen Netzen hat die Lebensweise der Menschen in diesen Dörfern grundlegend verändert. Die Hausherrin fügte hinzu, dass sie nun jederzeit fernsehen kann, dass die Kinder im Internet lernen und sich unterhalten können, und dass mobile Zahlungen das Mitführen von Bargeld überflüssig machen. Sie ist froh, dass immer weniger Einheimische wegziehen und immer mehr Menschen die Gegend besuchen.Darüber hinaus teilte die Hausherrin auch ihre Freude darüber mit, dass sie den Tieren auf dem Bauernhof nicht mehr hinterherjagen muss, weil sie auf ihrem Telefon immer sehen kann, wo sie sich aufhalten. Dank des weitreichenden Breitbandnetzes des Betreibers können Hirten ihre Tiere in GPS-Systeme einbinden, hochauflösende Kameras in Weidegebieten installieren und automatische Tränkesysteme für die Tiere einrichten. Das Netz übernimmt alle komplexen Aufgaben, ein Großteil der sich wiederholenden menschlichen Arbeitsschritte erübrigt sich. Unterstützt durch 4G/5G und fortschrittliche Informationstechnologien befinden sich Landwirtschaft und Tierhaltung in der Region auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung.China Unicom ist bestrebt, die Produktion und das Leben der Einwohner in Bereichen zu erleichtern, indem es wichtige Bereiche wie Telemedizin, Rechtsberatung und Online-Shopping unterstützt.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2273205/image_5027084_8661074.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mobiles-breitband-das-wirklich-verbindet-301985414.htmlPressekontakt:Ji Yifan,+86-18620346367,jiyifan2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell