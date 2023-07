Mobiler, grüner Strom für Handwerker und Renovierungshelden: Erweiterbare Powerstation Jackery Explorer 2000 Plus mit unabhängig solarladbaren Battery Packs für Energie auf der Baustelle

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Viele Menschen nutzen die Urlaubszeit für Renovierungsarbeiten, DIY-Projekte oder ziehen in den Sommermonaten in ein neues Zuhause. Dabei fehlt es oft an Strom vor Ort. Die Lösung: Die tragbare Powerstation Jackery (https://de.jackery.com/) 2000 Plus mit 2042 Wattstunden, die mit bis zu fünf Battery Packs um je 2 kWh schrittweise auf 12 kWh ausgebaut werden kann. So bietet sie mit 3000 Watt Ausgangsleistung und zahlreichen Anschlüssen auch für stromhungrige elektrische Geräte wie die Bohr- und Schleifmaschine oder Säge ausreichend Energie. Der Clou: Während drinnen die Powerstation die Maschinen antreibt, werden draußen die Battery Packs über die faltbaren Solarpanels SolarSaga 200W mit nachhaltigem Strom aufgeladen. So steht auch noch genügend Energie für das Projekt zur Verfügung, wenn der LiFeP04-Akku der Powerstation zu Neige geht.Vielfältige Anschlüsse für Energie an jedem OrtÜber acht Anschlüsse – darunter drei Schuko-Steckdosen (230 Volt), zwei USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W), zwei USB-C (100 W) und eine 12-Volt-Buchse – versorgt die mobile Stromlösung elektronische Geräte flüsterleise mit Energie. Lärmende und qualmende Benzinaggregate gehören damit ebenso der Vergangenheit an wie quer durchs Haus verlegte Stolperfallen in Form von Stromkabeln. Geladen wird die Powerstation wahlweise im Auto auf dem Weg zur Baustelle per 12-Volt-Stecker, besonders schnell an einem 230-Volt-Anschluss in nur 1,7 Stunden oder mit sechs Jackery SolarSaga 200W-Solarmodulen in nur 2 Stunden. Schnell aufgefaltet punkten diese dank IBC-Technologie mit n-Typ-Solarzellen mit einem sehr hohen Wirkungsgrad von 25 Prozent. Über Bluetooth oder WiFi verbunden, können die Nutzerinnen und Nutzer das gesamte System über die Jackery App steuern und den Live-Status immer im Blick behalten.Nachhaltig, langlebig und mobilEin intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) sorgt für Sicherheit und verlängert die Lebensdauer der Lithium-Eisenphosphat-Akkus um bis zu 50 Prozent. So ist der Explorer 2000 Plus mit 4.000 vollständigen Lade- und Entladezyklen (auf 70 Prozent) und damit einer Lebensdauer von über 10 Jahren bei täglichem Einsatz äußerst nachhaltig. Die Powerstation ist dank Trolley-Format mit zwei Reifen und Aluminium-Ausziehgriff besonders mobil.Mit 5 Jahren Garantie ist das neue Modell als Standalone-Powerstation, als Solargenerator mit Panel sowie als vergünstigte Sets mit Battery Packs über Jackery.de (https://de.jackery.com/pages/plus-series-event?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=eumkt+2000pluslaunch+de+pr), Amazon.de (https://www.amazon.de/stores/JackeryInc/page/006B4FB9-9D95-492E-8394-DD7F88E9E0C1?ref_=ast_bln) und den Fachhandel erhältlich. Die UVP liegt für den Explorer 2000 Plus bei 2.299 Euro, für ein Battery Pack bei 1.599 Euro und als Solargenerator mit der Powerstation plus SolarSaga 200W Modul bei 2.899 Euro.Jackery Technology GmbH, Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt am MainNadine Konstanty, jackery@konstant.de+4921173063360Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2156643/Jackery_Explorer.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mobiler-gruner-strom-fur-handwerker-und-renovierungshelden-erweiterbare-powerstation-jackery-explorer-2000-plus-mit-unabhangig-solarladbaren-battery-packs-fur-energie-auf-der-baustelle-301879960.htmlOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell