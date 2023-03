Düsseldorf (ots) -- Ericsson zum dritten Mal in Folge als marktführender 5G-Netzausrüster für Mobilfunknetzbetreiber positioniert.- Ericsson wird im Magic Quadrant von Gartner als bestes Unternehmen in der Kategorie "Umsetzungsfähigkeit" eingestuft.- Ericssons kommerzielle 5G-Führerschaft und Technologieentwicklung ist branchenweit bekannt.Um einen Marktüberblick zum Thema 5G-Infrastruktur zu erhalten, prüfen und bewerten Experten von Gartner 5G-Netzausrüster für Mobilfunknetzbetreiber (CSPs). Im Fokus hierbei: die Vollständigkeit der Vision und die Umsetzungsfähigkeit. In der im Februar 2023 veröffentlichten Studie wird Ericsson im Leader-Quadranten positioniert und erhält die höchste Position für die Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute).Rund 50 Prozent des 5G-Verkehrs außerhalb Chinas läuft über Ericsson-Netze. Die F&E-Investitionen der letzten vier Jahre haben dazu geführt, dass Ericsson seinen Marktanteil außerhalb Chinas von rund 33 Prozent im Jahr 2017 auf 39 Prozent im Jahr 2022 steigern konnte.Derzeit sind 235 5G-Netze im kommerziellen Einsatz, und Ericsson unterstützt 143 5G-Netze. Darüber hinaus hat Ericsson die Einführung der Cloud-Native- und Dual-Mode-Technologie für Kernnetze vorangetrieben.Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks bei Ericsson, sagt: "Die erneute Auszeichnung als Leader durch Gartner fühlt sich wirklich lohnend an. Wir glauben, dass dies zeigt, dass sich Investitionen in Technologie für Leistungs- und Kostenführerschaft weiterhin auszahlen und Wirkung zeigen."Die führende Rolle von Ericsson bei der kommerziellen 5G-Technologie und der Technologieentwicklung ist in der gesamten Branche bekannt. Ericsson wurde im Gartner 5G Magic Quadrant 2022 und im Frost Radar Global 5G Infrastructure 2021 ausgezeichnet. In der jüngsten Nachhaltigkeitsbewertung von ABI Research belegte das Unternehmen außerdem den ersten Platz unter den Telekommunikationsanbietern.Ericsson entwickelt sein End-to-End-5G-Angebot kontinuierlich weiter, das 5G RAN mit dem energieeffizienten Ericsson Radio System, Cloud RAN, Ericsson Silicon, 5G Core, Orchestration und 5G Transport sowie professionelle Dienstleistungen umfasst. Das Unternehmen hat innovative Softwarelösungen wie Ericsson Spectrum Sharing, 5G Carrier Aggregation und Uplink Booster auf den Markt gebracht, die die Abdeckung, den Nutzerdurchsatz und die spektrale Effizienz deutlich verbessern.Auf einer Informationsveranstaltung im Vorfeld der MWC 2023 am 9. Februar stellte das Unternehmen weitere Verbesserungen seines 5G-Portfolios für den Innen-, Makro- und Mobilfunkbereich vor: mehr als zehn neue Makro- und Transportlösungen, die den Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen senken und gleichzeitig die Netzkapazität erhöhen, sowie drei Ergänzungen des Ericsson Radio Dot Systems, die die 5G-Abdeckung, -Kapazität und -Fähigkeiten in jeder Innenumgebung verbessern.Laden Sie den vollständigen Bericht herunter: 2023 Gartner Magic Quadrant for 5G Network Infrastructure for Communications Service Providers (https://publish.ne.cision.com/l/evunxdqmc/www.ericsson.com/en/5g/forms/gartner-2023)Gartner Haftungsausschluss:Gartner liefert umsetzbare, objektive Erkenntnisse für Führungskräfte und ihre Teams. Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Zuschreibung: Gartner, Magic Quadrant for 5G Network Infrastructure for Communications Service Providers, 22. Februar 2023; Analyst(en) Kosei Takiishi, Frank Marsala.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 106.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 271,5 Milliarden SEK. Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 141 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5g

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.