Mobile TeleSystems Pjsc Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Mobile Telesystems Pjsc zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Mobile Telesystems Pjsc einen Abstand von -0,88 Prozent zum GD200, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 262,65 RUB auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen eher neutral, wie die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen zeigt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Dividendenrendite für Mobile Telesystems Pjsc eine Bewertung von "Schlecht" auf, da sie mit 6,4 Prozent unter dem Mittelwert von 7,95 Prozent liegt.

Insgesamt zeigt sich bei der Aktie von Mobile Telesystems Pjsc eine gemischte Bewertung in Bezug auf Sentiment, technische Analyse, Anleger-Stimmung und Dividendenrendite.