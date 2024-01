Mobile Internet Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Mobile Internet China schüttet derzeit keine Dividende aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung (5,9 %) als niedriger bewertet wird. Die Differenz beträgt 5,9 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mobile Internet China-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,024 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,02 HKD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Mobile Internet China ist neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Mobile Internet China zeigt an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Basiswerte führt. Zusammen erhält das Mobile Internet China-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.