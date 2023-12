Japan Wool Textile Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Unum Group":

Die Japan Wool Textile-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1157,52 JPY. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1270 JPY, was einem Unterschied von +9,72 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1355,44 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-6,3 Prozent). Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bei Japan Wool Textile in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Es wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Japan Wool Textile festgestellt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Japan Wool Textile liegt bei 68,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,93, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt das zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.

