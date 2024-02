Mobile Factory Aktie: Das ist erstaunlich

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Mobile Factory von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also auch eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Hinblick auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt sich, dass der GD200 des Wertes bei 781,48 JPY liegt, während der Kurs der Aktie bei 735 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,95 Prozent entspricht. Daher wird die Mobile Factory derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 668,78 JPY, was einer Abweichung von +9,9 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 38,67 Punkten, was bedeutet, dass die Mobile Factory-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 37,87 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mobile Factory in den verschiedenen Analysen überwiegend als "Neutral" eingestuft wird.