Mobile Factory Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Mobile Factory-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -22,28 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -11,24 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich neutral. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen sich neutral. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Mobile Factory diskutiert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf ein neutrales Rating hin. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (62) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (62,98) zeigen, dass die Mobile Factory-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Mobile Factory-Aktie somit sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht neutral bewertet.