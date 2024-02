Mobicon Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Mobicon eine Rendite von -32,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche um 11,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -20,5 Prozent, und Mobicon liegt aktuell 11,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Mobicon in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend negativ.

In Bezug auf die Dividende liegt Mobicon mit 4,2 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,61 % für Elektronische Geräte und Komponenten, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die fundamentalen Daten zeigen jedoch, dass die Aktie von Mobicon nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV von 10,34 liegt insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 52,18 im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", was zu einer Einstufung als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse führt.