Mobicon Aktie: Viel Lärm um nichts!

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mobicon bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Mobicon zahlt. Dieser Wert liegt um 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mobicon derzeit bei 0,44 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,21 HKD liegt, hat die Aktie einen Abstand von -52,27 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 0,39 HKD 46,15 Prozent unter dem aktuellen Wert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Elektronische Geräte und Komponenten von 5,6 % schüttet Mobicon eine Dividendenrendite von 4,2 % aus, was 1,4 Prozentpunkte weniger ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragseinstufung als "Schlecht".

Die Aktie von Mobicon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,43 Prozent erzielt, was 10,99 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Mobicon um 11,6 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung aufgrund der Unterbewertung, der technischen Analyse, der Dividendenrendite und der Rendite im Vergleich zur Branche.