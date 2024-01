Mobicon Aktie: So kann man sich irren!

Die Mobicon-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,96 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,48 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Mobicon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,92 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,11 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +36,02 % im Branchenvergleich für Mobicon. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -12,16 %, wobei Mobicon um 35,07 % über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Mobicon-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 100 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Mobicon.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Mobicon führt.