Mobicon Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Tendenz über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch der Anleger verstärkt von positiven Themen über das Unternehmen Mobicon geprägt. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Mobicon den Wert 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 100 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis lautet die Einstufung dementsprechend "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Mobicon im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,92 Prozent erzielt, was 33,16 Prozent über dem Durchschnitt (-10,24 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,15 Prozent, und hier liegt Mobicon aktuell 37,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. Bei Mobicon wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.