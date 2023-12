Das sollte den Guizhou Jiulian Industrial Explosive Material Development-Chefs zu denken geben!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Poly Union Chemical war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien war größtenteils von positiven Themen geprägt, ohne negative Äußerungen. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Poly Union Chemical eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Poly Union Chemical Aktie derzeit -5,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -11,6 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Poly Union Chemical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,95 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Poly Union Chemical mit 54,87 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie ist somit weder unterbewertet noch überbewertet.

Insgesamt ergibt sich für Poly Union Chemical eine durchwachsene Bewertung aus den verschiedenen Analysen.

