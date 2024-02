Mlp Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Mlp-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 5,14 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,43 EUR, was einem Unterschied von +5,64 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (5,32 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,07 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Mlp-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Mlp also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Basierend darauf ist Mlp mit einem KGV von 11,66 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 57,35, was einen Abstand von 80 Prozent zum KGV von Mlp bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Mlp derzeit eine Dividendenrendite von 5,64 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent. Die geringe Differenz von 0,12 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, da sich die Aktie in einem Korridor bewegt, der für die Redaktion neutral ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mlp-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (44,72) deuten darauf hin, dass Mlp weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung nach RSI führt.

