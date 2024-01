Mlp Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mlp-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 40,57 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 5,1 EUR liegt, ähnlich wie der letzte Schlusskurs von 5,31 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,01 EUR, was eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt.

In Bezug auf die Dividende zahlt Mlp nur leicht höhere Dividenden als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich verzeichnete Mlp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,08 Prozent, während ähnliche Aktien in der Kapitalmärkte-Branche im Durchschnitt um 7,62 Prozent stiegen, was einer Outperformance von +1,46 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite von Mlp um 4,22 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.