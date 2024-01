Mkango Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mkango-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 54,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die Mkango-Aktie somit nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse zur Stimmung und Diskussion um die Mkango-Aktie deutet darauf hin, dass sich in den letzten Wochen kaum Veränderungen ergeben haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Mkango-Aktie zu einem "Schlecht"-Rating führen, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bei 0 Prozent liegt und damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik der Mkango-Aktie von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Mkango-Aktie eine eher negative Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen.