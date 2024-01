Mizunoration Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse von Mizuno zeigt aktuell eine neutrale Bewertung auf Basis von trendfolgenden Indikatoren. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3909,58 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3930 JPY nur eine geringfügige Abweichung von +0,52 Prozent aufweist. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4088,5 JPY liegt mit einer Abweichung von -3,88 Prozent nahe dem aktuellen Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage weist ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin, da weder überkauft noch überverkauft. Die Analyse der RSIs ergibt somit auch ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Mizuno auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral"-Rating.