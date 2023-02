Mizuho International plc entscheidet sich für SymphonyAI Sensa, um die Messlatte im Hightech-Kampf gegen Geldwäsche anzuheben

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Mizuho entscheidet sich für das branchenführende Unternehmen SensaAML zur fortschrittlichen KI-basierten Erkennung von Finanzkriminalität auf den KapitalmärktenMizuho International, die in London ansässige Wertpapier- und Investmentbanking-Sparte der Mizuho Financial Group, hat sich für SymphonyAI Sensa entschieden, um die Aufdeckung und Abschreckung von Finanzkriminalität zu verbessern. Mizuho hat sich für SymphonyAI Sensa für die Erkennung von Geldwäsche (AML) innerhalb seiner europäischen Kapitalmarktabteilung entschieden.„Wir sind begeistert, branchenführende Funktionen zur Überwachung von AML-Transaktionen (TM) einsetzen zu können. zielte auf eine verfeinerte Regelerkennung und eine fortschrittliche KI-Lösung ab, um echte AML-Risiken zu erkennen und Falschmeldungen sowie die Überprüfungszeiten der Analysten durch eine ganzheitliche Bewertung zu reduzieren. Wir brauchten eine Lösung, die Analysten über Benutzeroberflächen dabei unterstützt, alle Informationen zu liefern, die zur Beschleunigung von Untersuchungen benötigt werden", sagte Chief Compliance Officer Dinesh Joshi von Mizuho EMEA. „SensaAML wird einen bedeutenden Unterschied in unserem langjährigen Kampf gegen Geldwäsche machen. Unser Team für Finanzkriminalität wird bestärkt und effektiver sein".Die umfassenden Szenario-Regeln von SymphonyAI Sensa, kombiniert mit fortschrittlichen maschinellen Lernmodellen, einschließlich Verhaltensänderungen, Risikoähnlichkeiten, Anomalie-Erkennung und Hotspot-Identifizierung, bieten unvergleichliche Einblicke für eine effektivere und verbesserte Risikoerkennung. Einsätze bei bestehenden SensaAML-Kunden zeigen heute eine signifikante Steigerung der Entdeckung von Risiken im Vergleich zu bestehenden Methoden, während kostspielige Falsch-Positiv-Alarme um mehr als 60 Prozent reduziert werden.„Wir fühlen uns geehrt, von einem der größten Finanzinstitute der Welt ausgewählt worden zu sein, um seinen europäischen Kampf gegen Geldwäsche voranzutreiben. Durch die Bereitstellung von SensaAML als SaaS ermöglichen wir Mizuho, drastisch bessere Ergebnisse bei seinen Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu erzielen. Darüber hinaus werden sich diese Vorteile durch die Umsetzungszeiten und -kosten in Wochen statt in Jahren zeigen", sagte Simon Moss, Geschäftsführer von SymphonyAI Sensa. „Unser Ziel ist es, konsequent übersehene Straftaten aufzuspüren, absichtlich verborgene Straftaten zu entdecken und das Signal im Rauschen zu finden, das in der Vergangenheit so schwer zu finden war. Dies ist AML TM der nächsten Generation."Informationen zu Mizuho International plcMizuho International plc (Mizuho International) ist der in London ansässige Wertpapier- und Investmentbankingzweig der Mizuho Financial Group, Inc. und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mizuho Securities Co. Mit dem Schwerpunkt auf kundenorientierten Aktivitäten umfasst die breite Palette an Dienstleistungen den Verkauf und den Handel mit Schuld- und Dividendenpapieren, die Zeichnung von Neuemissionen und M&A-Beratung. Mizuho International ist von der Prudential Regulation Authority zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority reguliert. Mizuho International ist Mitglied der London Stock Exchange und von LCH.Clearnet Limited.Mizuho International hat eine Zweigstelle in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (mit dem operativen Namen Mizuho International plc (DIFC Branch)). Mizuho International hat eine Tochtergesellschaft, Mizuho Securities Europe GmbH, in Frankfurt, Deutschland. Mizuho Securities Europe GmbH hat eine Niederlassung in Madrid, Spanien. Weitere Informationen finden Sie auf www.mizuhogroup.com/emea (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3788600-1&h=1436330302&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3788600-1%26h%3D3544277884%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mizuhogroup.com%252Femea%26a%3Dwww.mizuhogroup.com%252Femea&a=www.mizuhogroup.com%2Femea)Informationen zu SymphonyAI SensaSymphonyAI Sensa, Teil von SymphonyAIs Finanzvertikale, ist ein weltweit anerkannter Marktführer in der Erkennung von Finanzkriminalität. Die Sensa-Plattform ermöglicht es Finanzinstituten, kriminelle Aktivitäten aufzudecken, die routinemäßig von herkömmlichen Erkennungssystemen übersehen werden. Mithilfe von hochentwickelter KI und maschinellem Lernen erstellt Sensa eine vollständige Karte des Kunden-, Drittanbieter- und Nutzerverhaltens, um durch unvergleichliche, prädiktive Erkenntnisse Kriminalitäts- und Risikowarnungen zu generieren. Sensa verkürzt die Untersuchungszeit drastisch, indem es Falschmeldungen erheblich reduziert und so die Betriebskosten senkt. Sensa kann allein oder mit dem aktuellen System einer institution eingesetzt werden. Echte Transparenz und vollständige Erklärbarkeit tragen zur Einhaltung der Vorschriften bei. Weitere Informationen finden Sie auf www.symphonysensa.com.Informationen zu SymphonyAISymphonyAI baut das führende KI-SaaS-Unternehmen für die digitale Transformation in den kritischsten und wachstumsstärksten Branchen auf, darunter Einzelhandel, Konsumgüter, Finanzen, Fertigung, Medien und IT/Unternehmensservice-Management. SymphonyAI hat viele führende Unternehmen als Kunden. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 ist SymphonyAI schnell auf 3.000 talentierte Führungskräfte, Datenwissenschaftler und andere Fachleute angewachsen. SymphonyAI ist ein Unternehmen der SAIGroup, das durch eine 1-Milliarde-Dollar-Zusage des erfolgreichen Unternehmers und Philanthropen Dr. Romesh Wadhwani unterstützt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf www.symphonyai.com.Medienkontakt:Chris Gale,Chris@GaleStrategies.com oder 203-570-4681View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mizuho-international-plc-entscheidet-sich-fur-symphonyai-sensa-um-die-messlatte-im-hightech-kampf-gegen-geldwasche-anzuheben-301752331.htmlOriginal-Content von: SymphonyAI, übermittelt durch news aktuell